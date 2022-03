Bari, consegna speciale di Babbo Natale dopo la raccolta solidale

BARI - Cinque smart tv con relativi abbonamenti in dono per i piccoli pazienti dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: con la consegna di questa mattina al pediatrico di Bari, il 'Babbo Natale barese' (ovvero Nicola Figliuolo, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica e culturale “Body Talk” di Modugno), ha portato a termine la sua missione solidale, lanciata a dicembre scorso anche attraverso una raccolta fondi che ha registrato numerosissime adesioni e donazioni.

A ricevere Babbo Natale Barese è stato dottor Livio Melpignano, Direttore Medico dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, che lo ha ringraziato per la sua attività benefica: “I suoi doni - ha commentato - riusciranno a rendere più serena la permanenza dei nostri piccoli pazienti all’interno del nostro Ospedale”.

Alla consegna ha presenziato l’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Bari Paola Romano, in rappresentanza dell’amministrazione: “Voglio ringraziare Babbo Natale Barese a nome dell’Amministrazione per questo dono ai bambini degenti al Giovanni XXIII. Un pensiero che servirà sicuramente ad allietare le loro giornate”, ha detto Romano.

“Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che credono nelle nostre iniziative. La raccolta benefica è andata ben oltre le aspettative, per questo è stato possibile donare e dotare le strutture pediatriche del Policlinico e del Giovanni XXIII di Bari di nuove Smart Tv. Per la Body Talk e per Babbo Natale Barese è una grande gioia veder nascere un sorriso sui visi dei ragazzi e delle loro famiglie.”

Nell'ambito dello stesso progetto, Babbo Natale Barese aveva già donato, a febbraio, altre Smart TV, abbonamenti, giochi per Play Station e vari apparati elettronici al Reparto di Onco-ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.