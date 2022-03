Ruvo, in casa della coppia un chilo di marijuana e hascisc: scatta l'arresto

RUVO DI PUGLIA - In casa della coppia un chilo di droga fra marijuana e hascisc, e lui e lei finiscono in carcere. I carabinieri di Ruvo di Puglia, nel pomeriggio di ieri, hanno bussato alla porta di un appartamento di un 23enne, già noto alle forze dell'ordine.

In casa del giovane, che in quel momento era con la compagna di 19 anni, sono stati trovati oltre 543 grammi di marijuana, suddivisa in 5 buste, e 5 panetti di hashish, per un totale di 500 grammi circa. Nell'abitazione oltre al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti oltre 3.000 euro in banconote di vario taglio, considerati provento dello spaccio.

Entrambi i ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnati, su disposizione del pm, presso la casa circondariale di Trani, in attesa dell'interrogatorio e dell'eventuale convalida dell'arresto.