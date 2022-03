Bari: bandiera russa rimossa dall'hotel e ospitalità a profughi ucraini

BARI - L'hotel Parco dei Principi Bari Palese Aeroporto ieri ha rimosso la bandiera russa che ha sventolato per 11 anni dopo quella italiana e americana. Il vessillo era sulla terza asta.

«Menomale - sottolineano dall'hotel - perché oggi pomeriggio si è presentata una famiglia ucraina in fuga verso la Spagna con una bambina di 7 anni giunta a piedi dall’aeroporto in cerca di una sistemazione per una notte con la tariffa più bassa possibile. Potevano spendere massimo 50 euro in quanto i loro conti bancari sono bloccati» .



«Gli ho offerto il soggiorno in gratuità - aggiunge Elena Vasile (direzione del Parco dei Principi) - per il modo in cui dignitosamente hanno chiesto lo "sconto". Sono contenta di aver potuto dare loro un aiuto concreto!» .