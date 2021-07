Bari, rogo in azienda edile tra San Paolo e zona Stanic

BARI - Scoppia in incendio nella zona industriale di Bari, a cavallo tra il quartiere Stanic e il San Paolo: le fiamme hanno interessato l'esterno di un'azienda che produce materiali edili ma le cause sono ancora da appurare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore a domare il fuoco, e i poliziotti delle Volanti. Tra il materiale interessato dal fuoco c'erano pannelli isolanti, pedane in legno, plastiche, che hanno creato un fumo nero e molto denso, che ha reso irrespirabile l'aria.