Festival Costa dei Trulli: a Monopoli Gigi D’Alessio ed Annalisa

MONOPOLI - Gli Assessori al Turismo Cristian Iaia e alla Cultura Rosanna Perricci comunicano che la Giunta Comunale di Monopoli ha approvato l'atto di indirizzo per l’organizzazione dei concerti del Festival “Costa dei Trulli”.

A completare il cartellone degli stagione 2021 presentato la scorsa settimana si aggiungono due importanti eventi: i concerti di Gigi D’Alessio (26 luglio) ed Annalisa (27 luglio). Entrambi, a pagamento, si terranno presso l’area ex deposito carburanti di via Arenazza. Il costo e le modalità di acquisto saranno resi noti nelle prossime settimane.

«Siamo pronti con la stagione turistica, l’Amministrazione vuole sostenere la ripresa economica e sociale e per questo ha deciso di puntare su due artisti di grande livello. La Città di Monopoli ospiterà il 26 luglio il concerto di Gigi D’Alessio ed il 27 luglio Annalisa», dichiarano gli Assessori Iaia e Perricci.

I concerti, per cui sarà previsto un biglietto di accesso, si svolgeranno nell’area delle ex casermette, area per la quale è in corso un ambizioso progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione, e che ospiterà altri importanti eventi di promozione culturale.

La scelta della location contempera quindi due esigenze. La prima è quella di riuscire a garantire il rispetto delle normative di sicurezza Covid, potendo usufruire di ampi spazi che permettono il distanziamento e la gestione dei flussi in ingresso e in uscita.