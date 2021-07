Pedofilia, condividevano file multimediali con bimbi abusati, un arresto e due denunce

BARI - Una persona arrestata, due denunciate e migliaia di contenuti multimediali sequestrati, raffiguranti abusi su bambini, anche neonati, sottoposti a violenze e sevizie. E’ l’esito dell’operazione «Fight toghether» condotta dalla Polizia postale e delle comunicazioni di Trieste.



Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura triestina, è stata eseguita una perquisizione nei confronti di un uomo di 45 anni, residente in Veneto, indagato per aver effettuato l’upload di diversi video di natura pedopornografica su una piattaforma di file sharing. Le immagini e i video avevano come protagonisti minori, ripresi in atti sessuali con altri minori, con adulti e, in alcuni casi, con animali.

Sono quindi stati sequestrati diversi dispositivi e account che, secondo la ricostruzione, l'indagato utilizzava per scambiare il materiale illecito con altri utenti. In seguito è stato possibile risalire ad altre due persone, cittadini italiani, residenti a Milano e in provincia di Bari, tra i 20 e i 25 anni, che a loro volta avevano condiviso sulla piattaforma centinaia di video illeciti.

Dalle indagini è emerso che uno dei due si vantava nelle chat di aver abusato direttamente di minori, sebbene la circostanza non risulti al momento confermata all’esito degli accertamenti svolti dagli investigatori.



Le perquisizioni a loro carico, effettuate con la collaborazione della Polizia Postale di Milano e Bari, hanno fornito riscontri agli inquirenti, consentendo tra l’altro l'arresto in flagranza di reato del giovane milanese in ragione della detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Ulteriori accertamenti saranno compiuti sui dispostivi loro sequestrati.