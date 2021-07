Bari, in arresto l'uomo che dorme con la droga

Bari - Un uomo di 45 anni, già noto alle forze di polizia per precedenti di droga, è stato arrestato perché trovato in possesso di alcuni involucri in cellophane contenenti marijuana e hashish. Sospettandone la più corposa attività di spaccio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno anche perquisito la sua abitazione: qui, all'interno del cuscino del letto del 45enne, è stato trovato un panetto di hashish da oltre 50 grammi. L'uomo è stato posto ai domiciliari.

Il giorno successivo i militari sono tornati a prendere l'uomo per accompagnarlo in Tribunale. Da una seconda ispezione sono saltati fuori dallo stesso cuscino del letto altri 200 grammi tra hashish e marijuana. In considerazione della sua recidività, al termine dell’udienza di convalida, il 45enne è stato trasferito in carcere.