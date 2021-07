Bari, evade dai domiciliari per festeggiare l'Italia: denunciato 19enne

BARI - Non poteva non guardare la partita insieme agli amici, anche se era ai domiciliari: così ha ceduto alla tentazione. Ma è stato beccato. È successo a Bari dove un 19enne, già pregiudicato, ha deciso di uscire di casa ieri sera, nonostante le restrizioni. Una volante della polizia lo ha trovato al quartiere San Paolo a tarda notte, in auto con altre 4 persone, una delle quali con precedenti come lui. Per il giovane è scattata la denuncia per evasione. Il 18enne che era alla guida, incensurato, è indagato per favoreggiamento.