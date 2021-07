Grumo, cocaina nel barattolo delle vitamine: preso

Grumo Appula (Bari) - In auto un barattolo di vitaminecon 9 dosi cocaina. È stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di spaccio, un 29enne di Grumo. L.S., già conosciuto dalle forze dell'ordine, lo hanno fermato mentre viaggiava a bordo di una Peugeot 207 in compagnia di due donne.

Perquisita l'auto, in barattolo è stato trovato sotto la plancia dello sportello, una scatola contenente in origine vitamine, ma dentro c'erano 9 dosi, sigillate, contenenti complessivamente 6 grammi di cocaina. Sequestrati pure 470 che l'uomo aveva in tasca e il suo telefonino. Potrebbe contenere numeri interessanti legati alla presunta attività di spaccio. Sequestrata pure l'auto: il 29enne guidava con patente sospesa. Convalidato l'arresto, il 29enne è stato sottoposto alla misura della Presentazione alla P.G. del luogo di residenza.