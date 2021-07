Bari, tornano caldo e afa, in pericolo fragili e anziani

Bari - La prima domenica di luglio è trascorsa all'insegna del maestrale, che ha rinfrescato la giornata al mare dei baresi. Ma già da oggi le temperature sono destinate ad aumentare, per poi toccare in settimana punte anche di 38-40° gradi a causa del consolidamento dell'anticiclone africano. Per affrontare eventuali disagi è attivo il piano operativo aggiuntivo del Comune a sostegno delle persone in situazione di estrema fragilità e solitudine. Ecco alcune iniziative.



Serenità Anziani

Il programma offre una serie di azioni a tutela degli anziani in collaborazione con i servizi sociali territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani in via Dante 104, gestito dalla cooperativa sociale Gea. Per essere inseriti nel programma è necessario contattare i servizi sociali del Municipio di appartenenza. Info Centro anziani: telefono 0805227511/numero verde 800063538. Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30.



Telefono amico

Offre ascolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine. Attraverso il «Telefono Amico» sarà inoltre possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali e di emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti. Numero Verde 800063538, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30.



Pony della solidarietà

Consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30, da operatori muniti di tesserino di riconoscimento.

Sportello Psicologico



Sportello psicologico over 65 Servizio di consulenza psicologica. È attivo con cadenza quindicinale il martedì mattina, presso il Centro sociale polivalente per anziani in via Dante 104, dalle ore 9 alle 12, e il mercoledì dalle ore 9 alle 11. Sempre al Centro di via Dante una equipe dedicata lavora per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro sociale polivalente per anziani.



Centro Diurno Area 51

Tutti i giorni, compresi i giorni festivi e le domeniche, il Centro diurno comunale Area 51, in corso Italia 81/83, offre la somministrazione pasti, servizi di accoglienza, orientamento e igiene personale a chi ne ha necessità: somministrazione di colazioni da asporto dalle ore 9 alle 10.30; accesso ai servizi igienici, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 14 alle 20.30; distribuzione del pranzo da asporto, dalle ore 13 alle 14.30; servizi doccia in modalità contingentata dalle ore 14 alle 18; cena dalle ore 19 alle 20; attività di ascolto e orientamento ai servizi territoriali fruibili dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, in presenza (con l’utilizzo di mascherine chirurgiche) o da remoto.



Pronto Intervento Sociale

È un servizio di intervento in emergenza promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il servizi sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’Asl, il Centro antiviolenza. Il Pis, attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è rivolto ad adulti e persone migranti in condizione di difficoltà, anziani in stato di disagio e di abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazione di immediato intervento sociale. Interviene in loco con un mezzo e un’equipe di operatori professionisti. Numero verde 800093470; tel. 0808493594.



Unità di strada «Care for People»

È un servizio itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 20 alle 2. In base al calendario delle uscite, condiviso con la ripartizione servizi alla persona, il camper effettua delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e nei luoghi di aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema, a rischio o in stato di emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento verso i servizi socio-sanitari del territorio. Alla cittadinanza, in particolare alle fasce più giovani presenti nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, offre consulenze informative sul tema delle dipendenze patologiche e realizza interventi di sensibilizzazione o prevenzione dei comportamenti a rischio.



Medici con il camper

Si tratta di un servizio di unità mobile realizzato dall’associazione «Nikolaos Prof. Nicola Damiani Onlus» per interventi socio-sanitari presso i campi Rom e nelle aree segnalate dai servizi sociali. Il servizio è attivo il lunedì, il martedì e il mercoledì, dalle ore 19 alle 21,30.



Associazione InConTra

Dal 1° luglio è attivo, per il periodo estivo, il progetto «Aperti per ferie». Ogni giorno, nelle ore più calde della giornata, sarà attiva l’unità di strada presso la stazione centrale e per le vie della città. L’unità itinerante, con una équipe multidisciplinare per l’assistenza agli indigenti ed ai soggetti più fragili e dotata di un defibrillatore, sarà attrezzata anche per la distribuzione di bevande fresche, kit sanitari, medicinali, kit di igiene intima e abbigliamento estivo. Info: 3496679173.

Cantiere Famiglie e Disabilità Estate Un programma di azioni estive a sostegno di famiglie con minori e adulti con disabilità. Saranno organizzate anche delle veleggiate estive sulla Bari Social Boat per gruppi e famiglie seguite dall’assessorato al Welfare.



«Farmacia estate»

Programma promosso da Federfarma presso le farmacie cittadine per la misurazione gratuita della pressione, la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici, informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci per anziani e adulti in condizione di fragilità. Le 366 farmacie dell’Area metropolitana, i presidi sanitari di prossimità, aperti e disponibili anche negli orari notturni e festivi, sono il primo presidio per informazioni, sostegno e soluzioni ai disturbi provocati dal caldo. La farmacie si impegnano a effettuare il servizio gratuitamente fino al 31 agosto, in particolare in favore dei soggetti a rischio, e a fornire, anche a distanza, corrette indicazioni e consigli utili alla prevenzione di disturbi attribuibili agli effetti del calore, veicolando informazioni e materiale educativo. Per la ricerca della farmacia più vicina www.federfarma.it.



Urp Asl Bari

Per qualsiasi informazione inerente i servizi sanitari per i cittadini, italiani o stranieri, iscrizioni al Servizio sanitario, tesserino Stp (Stranieri temporaneamente presenti), servizi di guardia medica attivi, è possibile contattare il numero 0805842400 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, e il giovedì dalle ore 15,30 alle 18. Numero Verde 800019467.

Numeri Urp Presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune è possibile essere informati su tutti i servizi territoriali sociali, socio-sanitari e aggregativi. L’Urp centrale in via Roberto da Bari 1 è aperto dal lunedì al venerdì, ore 9,30-13,30, e il martedì e giovedì, ore 14,30-17,30. L’Urp è attivo anche presso la sede della ripartizione Servizi alla Persona, in largo Chiurlia 27, dal lunedì al giovedì, ore 9,30-13,30, e il martedì e giovedì, ore 15-17. Numero verde: 800018291. Telefono. 0805772391.