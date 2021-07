Bari, alla stazione con coca e erba nello zaino: arrestato 20enne

Bari - Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato per spaccio un ventenne incensurato della provincia di Bari.

I poliziotti erano allo scalo ferroviario di Bari Centrale quando hanno avvertito l'odore tipico della marijuana provenire dallo zaino di un ragazzo in attesa di un treno regionale. Fermato e controllato, il ragazzo ha tentato di eludere il controllo dicendo che il suo treno stava per partire, ma inutilmente. All'interno dello zaino, i poliziotti hanno rinvenuto una bustina con 60 grammi di marijuana, nel portafogli, invece, una cipollina contenente cocaina. Altre otto dosi di cocaina, per complessivi 5 grammi, sono state rinvenute adosso al giovane. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati denaro, una tessera prepagata e un cellulare.

Il 20enne è agli arresti domiciliari.