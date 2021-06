«L'usura è un patto col diavolo» dal pulpito il monito dell'arcivescovo di Bari

Bari - «L'usura è un patto con il diavolo, sconvolge l’esistenza e ribalta le coscienze. L’usuraio nel suo stile è come il demonio, opera sottotraccia e nel silenzio». Lo ha detto l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, durante la messa presieduta all’Oasi Santa Maria di Cassano delle Murge per il 60/o anniversario di ordinazione presbiterale di monsignor Alberto d'Urso, presidente emerito della Consulta Nazionale Antiusura e presidente della Fondazione Antiusura di Bari.



Il vescovo ha fornito l'antidoto contro l'usura: per passare all'altra riva, cioè per uscire dall'usura, è necessario avere il coraggio di spogliare se stessi, lasciare false certezze e garanzie terrene, e seguire Gesù. Satriano nel ringraziare Monsignor D'Urso e tutti i volontari della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici d Bari per aver rotto in oltre 25 anni l’omertà in cui naviga l’usura, li ha esortati a «continuare la sfida riattivando percorsi educativi nel segno del vangelo».



Dal segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, è giunto il messaggio di felicitazioni e benedizione di papa Francesco a monsignor D'Urso e a tutti i presenti alla celebrazione.