Bari, quasi come la Costa Azzurra

Bari come Montecarlo. Lo dimostra questa foto, scattata da Michele Cassano, un cittadino sempre attento alle trasformazioni del capoluogo, che oltretutto in queste ore si sta preparando in grande spolvero ad accogliere le delegazioni straniere che martedì parteciperanno al G20 dei ministri degli Esteri in programma a Matera.

Panfili, yacht e una mare appena accarezzato dal maestralino «amico» ricomparso dopo giorni di afa insopportabile. Come la Costa Azzurra, no?