«Ripartiamo», sindacati in piazza anche a Bari. Lavoro, Bombardieri: «A rischio 2 mln di famiglie»

«Bisogna fare attenzione, ci sono crisi e situazioni che rischiano di esplodere, dobbiamo evitare che questo diventi una bomba sociale a partire dal 1 luglio». Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a Bari per la mobilitazione nazionale «Ripartiamo, insieme» di Cgil Cisl Uil in tre piazze italiane (oltre Bari, Torino e Firenze). Il rischio di tensioni sociali «noi lo denunciamo da un po' di tempo - ha detto -, quando lo facciamo noi ci dicono che siamo dei terroristi, noi abbiamo, purtroppo o per fortuna, la capacità di ascoltare le persone che soffrono, che oggi vedono messo a rischio il loro futuro».

(di Roberto Calpista)

Bombardieri, anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha lanciato l’allarme sul rischio polveriera sociale. Una questione strettamente collegata allo sblocco dei licenziamenti. Il suo punto di vista?

Ci sono in piedi 160 vertenze in grossi gruppi industriali, a cui si aggiungono migliaia di piccole e medie aziende. La platea dei lavoratori a rischio arriva a 2 milioni di unità. Da tempo chiediamo attenzioni per ripartire senza lasciare indietro nessuno. Tra l’altro parliamo di lavoratori che durante il lockdown hanno dato un contributo decisivo al Paese.

Il governo sta lavorando ad un decreto in cui si prolunga la cig Covid per alcuni settori in crisi, come il tessile, legandola al blocco dei licenziamenti. La soddisfa?

No. Oltretutto è molto complicato agire per settori. Le faccio l’esempio dell’azienda tessile che produce camicie. Il blocco non varrebbe per la fabbrica di bottoni che appartiene ad un’altra tipologia contrattuale. Quindi noi chiediamo di fermare i licenziamenti fino ad ottobre per tutti. Oltretutto la Cassa Covid nel corso dell’anno non ha pesato sulle aziende e infatti il programma Sure della Ue ha messo a disposizione 24 miliardi che le aziende non hanno pagato di tasca propria. Finora le risorse impegnate dal governo sono andate per il 70% direttamente alle imprese colpite e ai lavoratori autonomi senza criteri selettivi. Perché invece i licenziamenti dovrebbero essere selettivi? E la coesione sociale dov’è?

Al ministero del Lavoro c’è un esponente del Pd, Andrea Orlando. Non c’è dialogo?

La prima proposta del ministro era una buona mediazione tra sindacati e Confindustria. Poi è arrivata la spinta di Draghi che è solo Confidustria.

Da anni si parla della riforma degli ammortizzatori sociali e il varo di politiche attive del lavoro. Non crede sia il tempo di produrre qualcosa di concreto?

Sugli ammortizzatori sociali c’è finalmente stata un’accelerata, con una bozza all’attenzione del governo. Ci aspettiamo presto una discussione più articolata. Noi abbiamo due principi fermi. Il primo di tipo assicurativo: oggi tantissime aziende non contribuiscono alla cassa integrazione straordinaria o in deroga. Noi siamo per un sistema che ricalchi quello del bonus malus. In secondo luogo occorre coprire tutti i settori.

A proposito della difficoltà di trovare gli stagionali, secondo lei il reddito di cittadinanza favorisce questa «rilassatezza» o c’è altro?

C’è che non si applicano i contratti e non si paga bene questo personale.

La Uil, ma il tema è unitario, è in prima linea per la sicurezza sul lavoro. Solo giovedì in Puglia ci sono state altre due vittime...

È un’emergenza nazionale che richiede un tavolo di crisi per studiare misure che guardino in prospettiva. Ma c’è scarsa attenzione. Le cifre parlano da sole: 300 morti nei sei mesi del 2021. Nella strage della funivia del Mottarone sono morte 14 persone, ma non c’è stata dalle Istituzioni la reazione che ci saremmo aspettati. Pensi a cosa sarebbe invece accaduto se la mafia avesse ucciso 14 persone in un sol giorno. Su 10mila ispezioni effettuate, ci sono state 8mila sanzioni, altro che morti bianche, qui ci sono precise responsabilità, ma non se ne esce. Oltretutto il neo presidente dell’Ispettorato del lavoro, Guido Giordano, un magistrato da anni impegnato su questo fronte, attende ancora il nulla osta del Csm. Un ritardo incomprensibile.