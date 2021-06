Covid, nel Barese somministrato oltre un milione di vaccini

Un milione di vaccini somministrati dall’inizio della campagna: la Asl Bari oggi ha tagliato il nuovo traguardo. Sono 1.006.901 per l’esattezza le dosi inoculate. Nel Barese, il 66% dei residenti ha ricevuto almeno una dose (67% nella città di Bari), mentre il 31% ha completato il ciclo di immunizzazione. Il 93% degli ultraottantenni e il 94% dei settantenni ha ricevuto almeno una dose; così come l’89% dei sessantenni e l’82% degli over 50. "Un milione di vaccini somministrati - commenta il direttore generale, Antonio Sanguedolce - è un traguardo importante per i tanti operatori che vi hanno dedicato energie e impegno. Dietro a tutto ciò, c'è un lavoro enorme e un piano che prevede un’organizzazione puntuale ed efficace. Per questo è doveroso ringraziare tutti, a partire dai nostri operatori sanitari che in questa maratona stanno dando il meglio di sé, onorando la propria professione e dando lustro alla sanità pubblica». Circa 2mila le unità di personale che sono state impiegate costantemente, tra medici, assistenti sanitari e infermieri impegnati nelle operazioni vaccinali e amministrativi e tecnici dediti all’inserimento dei dati, sempre con il sostegno di tantissimi volontari e della Protezione Civile. Più di 40 i centri vaccinali di popolazione e territoriali inseriti nella rete coordinata dal Nucleo Operativo Aziendale vaccini. Mille medici di medicina generale che hanno vaccinato in studio, a domicilio o sedi della Asl. Oltre 300 i punti di somministrazioni complessivi.