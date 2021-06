Treni, Fal: nessun pericolo nel Barese

Bari - «Non c'è nessuna situazione di pericolo sulla tratta ferroviaria Fal che attraversa il territorio di Altamura. E non c'è stato alcun pericolo neanche questa mattina quando due treni sono passati dal passaggio a livello che si trova sulla strada vecchia del Buon Cammino mentre le sbarre erano alzate a causa di un guasto tecnico temporaneo causato dalle alte temperature». È quanto chiariscono in una nota le Ferrovie Appulo Lucane replicando alle dichiarazioni dell’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, che ha chiesto all’azienda di risolvere il problema.

«La situazione - proseguono dalle Fal - è stata gestita esattamente come prevedono le norme sulla sicurezza ferroviaria: i treni, come si dice in gergo tecnico, hanno marciato "a vista", ossia alla velocità di 4 km orari. Il guasto è stato subito riparato. Spiace constatare che, ancora una volta, su temi delicati e sensibili per l’opinione pubblica come la sicurezza ferroviaria, qualche esponente politico a caccia di titoli sui giornali, diffonda allarmismi inutili e del tutto infondati. Con l'auspicio che non si verifichino più situazioni simili - conclude l’Azienda - rassicuriamo l’utenza sul fatto che anche questa mattina ad Altamura, come sempre sulle nostre linee, i treni hanno viaggiato in assoluta sicurezza».