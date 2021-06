Adelfia - Le rondinelle appena nate reclamano il cibo dalla mamma. Ci troviamo in un garage privato del rione Canneto, dove la genitrice ha dapprima costruito il nido con fango e rametti, poi ha deposto le uova e ha aspettato che si aprissero.

I quattro piccoli nascono con una fame atavica e non aspettano neanche un istante per manifestarlo alla madre che presto li nutre con gli insetti catturati apposta per loro. Un anno fa, a sentire i proprietari del garage, un’altra rondine nidificò nello stesso posto.