Cassano Murge, arrestato 35enne per spaccio di droga

Cassano Murge - Non poteva passare inosservato agli occhi dei carabinieri. Del resto T. C., 35enne già noto alle forze dell'Ordine, è stato arrestato in flagranza del reato mentre spacciava sostanze stupefacenti.

Da qualche tempo i militari dell’Arma erano dietro all’uomo sospettato di essere dedito allo spaccio della droga.

I carabinieri, dopo una serie di appostamenti tendenti a capire la modalità di spaccio, si sono mimetizzati tra i passanti nella centrale Via Unità D’Italia dove notavano in atteggiamento sospetto il 35enne.

A quel punto, durante la perquisizione, gli hanno trovato 4 dosi di marijuana per complessivi 10 grammi e 445 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita, più due cellulari.

Immediatamente la perquisizione veniva estesa presso la sua abitazione dove, in camera da letto, all’interno di un suo borsello sono spuntate altre 14 dosi per complessivi 36 grammi.

Nel giudizio per direttissima vi è stata la convalida dell'arresto e messo ai domiciliari.