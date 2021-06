Istituto tumori di Bari, sale operatorie aperte anche il sabato

Bari - Da questa settimana, e fino a fine luglio, l'Istituto tumori di Bari aprirà le sue sale operatorie anche il sabato per garantire il recupero di tutti gli interventi rimasti in stand by per l’emergenza Covid-19.

Accogliendo le indicazioni che arrivano dalla Regione Puglia, l'attività chirurgica servirà a smaltire le liste d'attesa. L'attività chirurgica aggiuntiva riguarda, in particolare, la chirurgia maxillo-facciale e di otorinolaringoiatria, la chirurgia plastica e ricostruttiva, la chirurgia toracica mini-invasiva, la chirurgia senologica, la chirurgia generale.

A supporto, lavorerà il sabato anche l'unità operativa di anatomia patologica. Attività aggiuntive, con turni di visita anche nel pomeriggio e il sabato o con overbooking, sono previste anche per l’attività ambulatoriale.