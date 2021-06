Bari, coppia di professionisti in crisi «svoltano» con lo spaccio: arrestati

BARI - Amore, pandemia e altri guai. Pr (public relations) durante l’estate del 2018 nelle discoteche delle coste di Ostuni prima del lockdown e nei salotti buoni della Bari bene durante la pandemia. Lui 33 anni, agente di commercio disoccupato, lei 38 insegnante di danza, titolare di una piccola scuola prima che il Covid imponesse la chiusura di palestre, piscine e centro sportivi. Due partite Iva messe in ginocchio dalla pandemia che per arrotondare (prima delle chiusure) e ora per sbarcare il lunario, hanno riconvertito il loro business plan, dedicandosi allo spaccio di alto bordo, per l’alta società barese, quella che non ha problemi di liquidità, considerate le modalità di pagamento in contanti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile l’attività di spaccio a conduzione familiare sarebbe stata condotta dalla coppia da un pied-à-terre di Poggiofranco, un appartamentino dove i due non dimoravano abitualmente, ma dove tuttavia si recavano con una certa frequenza per fare vita di società e allacciare rapporti lavorativamente utili con gente di buona estrazione sociale.

Entrambi con domicilio e residenza in provincia avevano scelto di stabilire a Bari la base dei loro affari. Amanti della dolce vita, frequentatori della movida notturna nella Puglia da bere, nell’estate di tre anni fa erano stati fermati in una discoteca di Ostuni e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel reggiseno di lei gli investigatori avevano trovato il corpo del reato, cocaina con un discreto grado di purezza, roba da palati fini e portafogli gonfi.

Tornati dopo allora ad una vita apparentemente «normale» e avviate attività lavorative stabili, sono riapparsi sui radar delle forze dell’ordine dopo che l'effetto combinato del Covid 19 e del crollo dei consumi del 10,8% (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro) tra febbraio 2020 e marzo 2021 ha messo in crisi l'occupazione tra il popolo delle partite Iva, popolo sceso di 345 mila unità, pari a una contrazione del 6,6 per cento. Secondo i dati del centro studi della Cgia in un anno di pandemia «tanti artigiani, esercenti, piccoli commercianti, liberi professionisti e lavoratori autonomi non ce l'hanno fatta e sono stati costretti a gettare definitivamente la spugna».

Tra di loro i due fidanzati baresi che gli investigatori della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, dopo un periodo di indagine, hanno tratto in arresto con l’accusa di di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione condotta all’interno del loro appartamentino di Poggiofranco infatti ha consentito di rinvenire e sequestrare 15 grammi di cocaina e una ingente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di smercio. Entrambi, giudicati con rito direttissimo sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei confronti dell’uomo è stato anche disposto l’obbligo di dimora nel comune di origine.