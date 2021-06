Farinella s’inchina al Sommo Poeta: il Carnevale di Putignano in estate

BARI - Una mostra all’aperto di sculture in cartapesta, dedicate a Dante, si appresta a diventare l’evento clou dei tanti organizzati dal Comune di Putignano e dalla Fondazione Carnevale nel periodo che va da luglio a settembre 2021. Insomma, per dirla in modo ironico come si addice allo stile carnascialesco: Farinella, guarito dal Covid, decide di rimettersi al lavoro omaggiando il Sommo Poeta nei 700 anni dalla morte.

Dallo scorso 25 marzo, giorno diventato ufficialmente il «Dantedì», sono tante le iniziative, in tutta Italia, programmate per celebrare i 7 secoli dalla morte del grande letterato e autore medievale che il 25 marzo del 1300, secondo la finzione della Divina Commedia, inizia la sua discesa agli Inferi «nel mezzo del cammin di nostra vita».

A prescindere dal conosciutissimo incipit, anche l’arte della cartapesta di Putignano ha voluto omaggiare Dante Alighieri con una mostra che, per tutta l’estate, renderà scenografica e suggestiva la zona centrale della cittadina. Un evento che naturalmente sta già creando tante e giustificate aspettative.

L’amministrazione comunale e la Fondazione guidata da Maurizio Verdolino sono freneticamente impegnati a predisporre un programma che punti a presentare la cartapesta come forma pienamente artistica, di cui la città sui tre colli è culla e custode. Nella patria della cartapesta, per tutta l’estate, nei suoi angoli più suggestivi, saranno presenti sculture artistiche ispirate ai versi danteschi della «Commedia».

Il progetto registra l’entusiastica collaborazione di dodici maestri cartapestai. Oltre ai sette magnifici gruppi che hanno partecipato all’edizione del 2019, prima dello stop determinato dalla grande pandemia ancora in essere, sono coinvolti anche altri esponenti di indiscusso valore del mondo della cartapesta locale fra gradite conferme e nuovi volti.

Ogni gruppo di lavoro, guidato dal direttore artistico dell’evento e dalla project-manager Mary Adone, vicepresidente della Fondazione, offrirà alla città e ai visitatori la sua interpretazione dei protagonisti del poema dantesco.

Le installazioni artistiche saranno anche interattive per un coinvolgimento reale degli ospiti-visitatori nel progetto che intende celebrare l’arte dantesca e insieme la cartapesta, dopo che lo scorso inverno l’allestimento del Carnevale è stato negato dal grande contagio.

«Abbiamo deciso, per celebrare Dante, di puntare su una mostra all’aperto con un duplice obiettivo - evidenzia Rossana Delfine, assessora alla Cultura -, da una parte valorizzare gli angoli più suggestivi della nostra Putignano e perseguire in questo modo la promozione di un turismo lento e sostenibile; dall’altra, valorizzare un’altra eccellenza del nostro territorio: l’arte della cartapesta».

L’amministrazione Laera e la Fondazione stanno dunque lavorando in perfetta sinergia a un progetto che giorno per giorno prende forma. Il presidente della Fondazione, professor Verdolino, evidenzia il lavoro di squadra messo in campo e ringrazia i componenti del suo cda, Dino Andresini, Alessio Casulli e la vicepresidente Adone «che in questo momento sta vestendo anche i panni di coordinatrice artistica e logistica dell’evento».

Verdolino sottolinea anche la visione strategica che guida l’iniziativa: «Operiamo in piena continuità con le esperienze passate per valorizzare la cartapesta, arte su cui puntare per un rilancio costante per Putignano, in ogni stagione».

Anche quest’anno l’estate 2021 sarà chiusa dal «Summer Festival-Botteghe Aperte», l’appuntamento che lo scorso anno, nonostante le incertezze determinate dalla presenza del Covid, riconfermò il notevole successo che puntualmente gli è tributato. La manifestazione si terrà nei laboratori dove nasce e si crea la magia della cartapesta, come sempre, secondo lo schema ben collaudato che prevede visite alle botteghe della cartapesta, corsi specifici sulla lavorazione della materia prima, esposizione all’aperto dei carri allegorici, e spazi di approfondimento sul tema «Carnevale-Innovazione».