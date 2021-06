Mola e Polignano, ecco le tre spiagge a misura di bambino

Fra le 13 spiagge pugliesi (143 in Italia) a misura di bambino, ve ne sono 3 nel Barese, tutte sul litorale a Sud del capoluogo: Ripagnola, tra Cozze e Polignano, Cala Fetente e San Giovanni in territorio di Polignano a Mare. Queste le uniche spiagge dell’area metropolitana in cui sventolano le bandiere verdi 2021: una «guida» per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi. La lista dei lidi più virtuosi è stata resa nota dal comitato scientifico del Children’s Beach (la cerimonia ufficiale di consegna è stata fissata per il 10 luglio ad Alba Adriatica in provincia di Teramo), formato da 35 pediatri di tutte le regioni italiane che dal 2008, sulla base di criteri scientifici condivisi con le autorità sanitarie e le istituzioni locali, conferiscono le bandiere verdi alle località di mare che, secondo diversi parametri tra cui la conformazione della spiaggia, la profondità e la qualità delle acque e i servizi offerti, risultano maggiormente adatte ai più piccoli. Complici, però, le restrizioni per la pandemia, quest’anno il conferimento ufficiale delle Children’s Beach, è leggermente slittato. Nella lista ci sono i tre noti lidi a Sud di Bari, tutti accoglienti, accessibili e dotati di servizi a disposizione delle famiglie.

Ma come funzionano le bandiere verdi? Ce lo spiega la dottoressa Emilia Daddario, pediatra di libera scelta barese: «Non esistono auto-candidature: le spiagge sono nominate dai pediatri stessi, ognuno dei quali può proporre una nuova località, ovviamente monitorata, cui assegnare la bandiera verde e una volta raggiunto un numero congruo di candidature votare quelle considerate più adatte ai bambini». Le scelte spettano, dunque, ai camici bianchi dei bimbi (in 14 anni le località sono state scelte da 2753 pediatri italiani e stranieri): «Le bandiere verdi sono un vero parere medico. Quest’anno più che mai, i bimbi hanno bisogno di mare e di spiagge accessibili. E’ stato un anno difficile e il mare sarà ancora più importante per i bambini, che essendo stati molto in casa hanno potuto godere poco dei raggi ultravioletti. Sicuramente questa estate sarà positiva. Da un lato abbiamo il dato importante dell’anno scorso: con la bella stagione a giugno la circolazione del Sars-CoV-2 ha rallentato. Dall’altro, abbiamo da tener presente che aumenterà il numero di vaccinati e quindi insieme all’immunità naturale dei guariti dovrebbe portare un rallentamento di Covid-19. Credo proprio che il mare potrà essere frequentato in sicurezza. Gli assembramenti magari li fanno gli adolescenti \o gli adulti. Ai bimbi invece interessa stare in spiaggia, vicino all’acqua e questo garantisce anche un minor contagio».

Per le tre spiagge del barese, dichiarate adatte ai bimbi, si tratta di un importante riconoscimento: «Il ruolo degli stabilimenti balneari è determinante – spiega il portavoce di Children’s Beach, il pediatra Italo Farnetani - perché per l’assegnazione della bandiera verde tutto dipende dai medici che esprimono un parere professionale. L’elenco che è scaturito è stato presentato a congressi medici internazionali e pubblicato anche in riviste scientifiche internazionali in lingua inglese ed è l’unica mappa pediatrica per la balneazione e la fruizione del mare da parte dei bambini esistente al mondo». Il comitato scientifico ha delineato i requisiti per le spiagge a misura di baby-bagnanti, che devono avere «spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori». Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione i riferimenti sono le strutture istituzionali e pubbliche. E a Ripagnola e Polignano, i lidi avevano già ottenuto la Bandiera Blu.