Bari, Decaro si vaccina: «Dai che ce la facciamo»

Bari - «È arrivato anche il mio turno»: così il sindaco Antonio Decaro questo pomeriggio all'hub della Fiera del Levante dove ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid.

«Mi passano davanti agli occhi le immagini di questi mesi terribili e assurdi. Sono quasi tutte tristi, dolorose, buie. Ora per fortuna sta tornando la luce. Come quella del sole che oggi splende su Bari. Un anno fa il vaccino era solo una speranza. Oggi è una certezza a disposizione di ognuno di noi per tornare a vivere. Dai che ce la facciamo!».