Cassa Prestanza a Bari, sit in di protesta di lavoratori e pensionati del Comune davanti la Procura

BARI - Un centinaio di persone tra dipendenti e pensionati del Comune di Bari, hanno manifestato stamattina, in segno di protesta questa mattina, davanti la Procura della Repubblica del Capoluogo per chiedere legalità e giustizia sulla crisi della Cassa Prestanza. Il sindaco con i liquidatori, hanno già consegnato i libri in tribunale con la successiva richiesta di applicazione della legge sul sovraindebitamento. Sembrerebbe che l’accordo raggiunto tra liquidatori e i dipendenti, è quello che verranno rimborsati solo del 15% degli oneri versati. Il prossimo passo degli aventi diritto è quella di raggiungere la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.