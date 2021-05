Puglia, fornitura gratuita dei libri di testo e sussidi didattici disco verde alla procedura on line per studenti a basso reddito

Bari - Una boccata d'ossigeno più che indispensabile per le famiglie con un reddito modesto grazie alla fornitura gratuita dei libri di testo e sussidi didattici per l’anno scolastico 2021/2022. Sono state completate le operazioni per la procedura on line che permetterò a migliaia di studenti pugliesi di beneficiare di questo sussidio.

Per ricevere il beneficio, il nucleo familiare dello studente richiedente dovrà avere un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro. Sarà possibile presentare la propria istanza dalle 12 del 17 maggio e fino alle ore 14 del 20 luglio, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2021/2022.



Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull'Isee direttamente dalla Banca dati dell'INPS, pertanto al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile, nel sistema INPS, una attestazione ISEE valida. Il riconoscimento del beneficio è preceduto dalla verifica della residenza dello studente o della studentessa, della frequenza scolastica, dell'effettiva spesa sostenuta nel caso di erogazione di rimborso delle spese.

«Con una dotazione finanziaria pari a € 10.172.396,80, corrispondente all’assegnazione attribuita alla Regione Puglia dal MIUR, permetteremo a migliaia di ragazzi/e a basso reddito di ricevere gratuitamente libri di testo e/o sussidi didattici per il prossimo anno scolastico, opportunità di notevole rilevanza visto le tante difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria. Il diritto allo studio resta sempre una priorità in Puglia», ha commentato così l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo