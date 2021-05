Bari, nella stanza affittata nel b&b nascondevano la droga: tre arresti

Avevano affittato una stanza di un b&b nel centro storico di Bari dove avevano nascosto droga. Tre baresi di 24, 26 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari li hanno scoperti durante controlli per violazione delle norme Covid. All’alba di due giorni fa, la pattuglia dei carabinieri ha notato due ragazze scendere per le scale di un b&b, in pieno orario di coprifuoco. Le due hanno riferito di aver trascorso la notte con alcuni amici. Nel successivo controllo della struttura, insospettiti da un forte odore di marijuana proveniente dalla porta d’ingresso, i militari hanno trovato, avvolti in alcuni asciugamani da bagno, 160 grammi di hashish, 8,5 grammi di marijuana e un bilancino elettronico, mentre in un tostapane in cucina c'erano altri 30 grammi di marijuana. I tre giovani che occupavano il miniappartamento sono stati posti ai domiciliari fino alla convalida dell’arresto, a seguito della quale il gip del Tribunale di Bari ha disposto per due di loro l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Per tutti e cinque, i tre arrestati e le due ragazze, sono scattate anche le sanzioni per violazione delle norme Covid.