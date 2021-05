Puglia, un corso per gli «angeli» dei minori stranieri non accompagnati

Bari - "Percorso di formazione per aspiranti tutori di Minori stranieri non accompagnati promosso dal Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia”: questo l'oggetto della conferenza stampa che si terrà 6 maggio alle 12,30. "Questo secondo corso, sulla scia del precedente, vuole essere un momento di alta formazione al fine di qualificare la figura del tutore precisando che si tratta di un operatore di estrema importanza al fine di tutelare questi minori in un ottica di lavoro di puro volontariato a stretto contatto con il tribunale competente in materia al pari degli altri enti", ha dichiarato Ludovico Abbaticchio - Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia.

Con all'approvazione della legge 47/2017 – più nota come "Legge Zampa", dal nome dalla sua prima firmataria, l'on. Sandra Zampa – è stata istituita la figura del tutore volontario quale rappresentante legale e portavoce degli interessi dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Il Tutore è una figura cardine nel processo di accoglienza nell’esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva e, la sua missione non è solo la rappresentanza giuridica di un minore straniero non accompagnato, ma mira soprattutto alla creazione di una relazione con il minore ed alla comprensione dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

Durante la conferenza saranno specificate tutte le informazione utili relative all’Avviso pubblico della Regione Puglia per la selezione e formazione dei soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di Minori stranieri non accompagnati (MSNA), a titolo gratuito, da inserire nell’elenco presso i Tribunali per i Minorenni della Puglia.

Saluti istituzionali della Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone

Interverranno:

Ludovico Abbaticchio - Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia

Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Riccardo Greco - Presidente del Tribunale per i Minorenni di BariAnnamaria Mastrorilli – Tutore volontario

In osservanza delle regole imposte dalla pandemia da COVID - 19 la conferenza si terrà in modalità streaming sulla pagina Facebook del Garante dei Diritti del Minore e sulla pagina Facebook del Consiglio Regionale della Puglia.

Il Link dello streaming è: https://conferenza. consiglio.puglia.it/ Q29uZmVyZW56YXN0YW1wYUdhcmFudG VkZWlNaW5vcmkwNjA1MjAyMQ/