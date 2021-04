Bari sul palcoscenico degli Oscar nel video della Pausini: l'orgoglio di Decaro

BARI - «Stanotte Bari sarà sul palcoscenico della notte degli Oscar. La nostra città è infatti protagonista del video della canzone di Laura Pausini, candidata agli oscar come colonna sonora del film "La vita davanti a sé" girato proprio qui, nelle nostre strade», con questo post su Facebook il sindaco di Bari racconta e rivendica con orgoglio la bellezza di Bari a tutto il mondo. Purtroppo la Pausini non ha ottenuto l'ambito premio ma vedere il capoluogo pugliese sugli schermi degli Awards è qualcosa di storico.

«Questa in foto è santo spirito, nella scena finale del video che sarà presentato tra poche ore agli occhi del mondo. La nostra città ne ha fatta di strada e di questo io sono un sindaco orgoglioso!», conclude il sindaco.

