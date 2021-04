Bari, iniquità decreto Sostegni: agricoltori in piazza Libertà il 30 aprile

BARI - Nonostante l’apertura del Governo e le rassicurazioni dei Ministri Patuanelli e Orlando, la mobilitazione dei lavoratori agricoli prosegue con lo sciopero indetto dalle segreterie nazionali per l’intera giornata, in programma venerdì 30 aprile. A Bari prevista una mobilitazione regionale con presidio in piazza della Libertà, dinanzi alla Prefettura.

«Apprezziamo la disponibilità al dialogo e gli impegni assunti dal Ministro dell’Agricoltura Patuanelli e da quello del Lavoro, Orlando - affermano i segretari pugliesi di Fai, Flai e Uila, Frascella, Gagliardi e Buongiorno - ma adesso ci aspettiamo fatti concreti sulle questioni che da tempo continuiamo a denunciare. La priorità è quella di attivare azioni volte a porre rimedio alle iniquità contenute nel Decreto Sostegni che, di fatto, hanno penalizzato soprattutto la categoria del lavoro agricolo, una delle poche a non usufruire di sostegni al reddito».

«Il 30 aprile - annunciano - scenderemo, quindi, in piazza per protestare anche per la mancanza della Naspi per i dipendenti delle cooperative e dei loro consorzi, per l’assenza di una cassa integrazione stabile per i lavoratori della pesca e per richiamare l’attenzione delle parti datoriali sul rinnovo dei contratti provinciali di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti».