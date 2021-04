Bari, in aumento gli iscritti under 30 alla Cassa dottori commercialisti: redditi inferiori alla media nazionale

Bari - Se il numero dei giovani dottori commercialisti nella provincia di Bari aumenta di anno in anno, segnando nel 2020 un +71% di iscritti sotto i trent’anni rispetto all’anno precedente, la media di età dei professionisti rimane ancora abbastanza alta, con un 49% di iscritti che ha più di cinquant’anni, superiore rispetto al dato regionale e nazionale che si attestano intorno al 45%. Altro dato: tra i 1.618 iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti, le donne sono il 29,2%, un dato in linea con quello regionale (30%), ma inferiore alla percentuale di rappresentatività femminile a livello nazionale, pari al 33%.

Dell’impegno della Cassa Dottori Commercialisti per il welfare a favore degli iscritti all’Ordine di Bari si parlerà nell’incontro «Unione Obiettivo Previdenza», organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) con il patrocinio dell’Ordine di Bari, in programma lunedì 26 aprile dalle 15 alle 17, sulla piattaforma online OpenDot.

Con 43.601 euro di reddito medio e poco più di 67mila e cinquecento euro nel volume d’affari, i dottori commercialisti baresi segnano in termini percentuali un -35,2% rispetto al reddito medio nazionale, che è di oltre 67mila euro, ed un -43% nel volume d’affari, che in Italia supera i 118mila euro. Il divario cresce ulteriormente nel caso dei professionisti più giovani: i dottori commercialisti baresi con meno di trent’anni registrano infatti un reddito medio e un volume d’affari inferiori rispettivamente del 48% e del 49% rispetto alla media nazionale.

«Sono sempre di più – spiega Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti– le iniziative di welfare strategico che stiamo attivando a favore dei giovani professionisti. Tra queste, da pochi giorni abbiamo presentato la seconda edizione del bando da 3,5 milioni di euro per l’erogazione di contributi assistenziali per i neo-iscritti che avviano i propri studi e per favorire le aggregazioni». Nel corso del 2020 è stato di oltre 450mila euro il totale di contributi erogati dalla Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti della provincia di Bari, il 24,7% del quale destinato a finanziare borse di studio per i professionisti o i loro familiari.

All’incontro di lunedì parteciperanno tra gli altri, oltre a Stefano Distilli, Matteo De Lise, presidente Unione Giovani (UNGDCEC), Elbano De Nuccio, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari, Ferdinando Boccia, consigliere CDC, i delegati della Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Bari, Milena Fontanarosa, Guglielmo Antonacci, Mariano Dibitonto e Maurizio Bitetto, Presidente Unione Giovani (UNGDCEC) Bari. Insieme a loro anche Maria Caputo, presidente commissione UNGDCEC della Cassa, Caterina Cicinelli, presidente collegio dei probiviri di UNGDCEC Bari, Gianvito Amendolara, vicepresidente UNGDCEC Bari e Adriana Adriani, consigliere responsabile Commissione studi UNGDCEC Bari.