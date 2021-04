Bari, Jhonson & Jhonson arrivato al «Giovanni Paolo II»

Bari - E' stato consegnato questa mattina il primo carico di vaccini Jhonson & Jhonson all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II , che è centro di stoccaggio dei vaccini anti Covid-19 per tutta la Asl di Bari. Il carico consta di 730 fiale, pari a 3650 dosi. I vaccini, che, come è noto, sono monodose, sono conservati ora nella farmacia dell'istituto oncologico barese, ad una temperatura compresa fra i 2° e gli 8°, in attesa di essere smistati nei centri vaccinali della provincia.