Bari, insulta donne e bambini, poi aggredisce agente: denunciato clochard

BARI - Attimi di tensione ieri sera in via Suppa a Bari, dove un clochard, senza alcuna motivazione, ha iniziato a insultare donne e bambini che passavano per la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ma alla richiesta di fornire le proprie generalità, l'uomo ha risposto con le mani, aggredendoli. Uno degli agenti intervenuti ha riportato lievi lesioni con una prognosi di 4 giorni. Una volta riportata la calma, il senza tetto, oltre che per rifiuto di generalità, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.