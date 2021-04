Bari, coppia denunciata per la «truffa dello specchietto»

Bari - Due persone denunciate per truffa. Si tratta di una coppia residente a Noto, in provincia di Siracusa che avrebbe tentato di estorcere denaro a un 34enne barese dopo averlo fermato in via Brigata Regina: i due sostenevano di aver subito danni alla propria autovettura a causa di una manovra azzardata dell'uomo. Quest'ultimo, convinto di non aver affatto urtato il veicolo della coppia, ha chiamato il 113. A quel punto i due hanno ripreso l'auto, un'Alfa Romeo 147 e si sono velocemente allontanati. Sulla base della descrizione fornita dal barese e attraverso un controllo incrociato tra telecamere e lettori targhe, gli agenti hanno intercettato, inseguito e bloccato il veicolo in viale Europa: da un controllo successivo è emerso a carico dei due occupanti, un crotonese di 38 anni e la sua compagna 36enne di Siracusa, numerosi precedenti specifici. La coppia è infatti nota tra le forze dell'ordine proprio per la cosiddetta «truffa dello specchietto». I due sono stati denunciati. L’Alfa Romeo è stata inserita in una black-list nei data base delle forze di polizia nell'obiettivo di prevenire altri episodi del genere. Attivato contestualmente, a carico della coppia, il procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio da Bari. I due sono stati infine sanzionati anche per la violazione delle norme anti contagio.