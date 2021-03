Schianto tra Adelfia e Sannicandro, auto finisce giù da un cavalcavia: 2 morti

BARI - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un violento scontro avvenuto tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale tra Adelfia e Sannicandro, nel Barese. Le vittime sono 45enni della zona. I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale di Adelfia. Sul posto per i soccorsi e supporto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una delle due auto avrebbe tentato un sorpasso mentre quella che la precedeva stava per svoltare a destra, urtandola violentemente. Nell’impatto sono morti i due passeggeri del mezzo che era impegnato nella manovra di sorpasso, una Audi A4 Station wagon che, al momento dello schianto, si è tranciata perdendo la parte posteriore che è caduta dal cavalcavia con ancora a bordo uno dei passeggeri deceduti. I conducenti di entrambi i mezzi sono rimasti feriti e portati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sull'incidente la Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio stradale plurimo e lesioni. Le due persone decedute, a quanto si apprende, sono entrambe di Casamassima. La pm di turno Angela Maria Morea ha incaricato la medicina legale di rilevare la scena dell’incidente ai fini dell’accertamento delle cause dei decessi, e gli agenti della Polizia locale di Adelfia di procedere ai rilievi per ricostruire la dinamica. Nei prossimi giorni disporrà l’autopsia e poi una consulenza tecnico-ingegneristica.