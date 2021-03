Casamassima: nudo in camerino davanti alla commessa, arrestato

Ha chiesto alla commessa di provare un capo di abbigliamento intimo e si è fatto trovare nudo nel camerino. Protagonista della storia avvenuta a Casamassima (Ba) un 37enne pregiudicato, che è stato arrestato dai carabinieri del luogo. L’episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio in un negozio in un centro commerciale in zona. L’uomo, con la scusa di provare dei capi di abbigliamento intimo, è andato nel camerino, e dopo aver chiamato la commessa per provarne altri, nel momento in cui lei si è avvicinata ha aperto appositamente la tenda e si è fatto trovare nudo.

Subito è arrivato il personale della vigilanza interna, richiamato dalle urla della donna e dopo pochi minuti sono giunti sul posto anche i carabinieri, che l'hanno tratto in arresto appurando anche che non era nuovo a reati a sfondo sessuale. Già nei giorni precedenti si era recato nello stesso negozio non tralasciando apprezzamenti nei confronti della commessa. Si trova in carcere.