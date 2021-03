Rapinò supermercati a Bari: 40enne riconosciuto da dito amputato

Avrebbe compiuto rapine in due supermercati di Bari a distanza di pochi giorni e, in uno dei due colpi, avrebbe anche sparato con una pistola a salve. La Polizia ha arrestato il pregiudicato 40enne Roberto Perrone, riconosciuto grazie ad un dito amputato immortalato dalle immagini delle videosorveglianza. L'uomo, nel febbraio scorso, si sarebbe introdotto in due attività commerciali del quartiere San Pasquale e, armato di pistola, avrebbe minacciato i dipendenti per farsi consegnare il denaro. In una delle rapine avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro i clienti ma, poiché la pistola era munita di proiettili a salve, nessuno è stato ferito. Alla sua identificazione gli investigatori della Squadra mobile sono giunti grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, scoprendo che alla mano sinistra del rapinatore mancava il dito indice. Questo particolare, confrontato con gli schedari delle persone pregiudicate a disposizione delle forze di polizia, ha consentito di risalire a Perrone. Il 40enne, irreperibile nei giorni immediatamente successivi alle rapine, è stato rintracciato in una struttura ricettiva del centro cittadino dalla quale, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e sottoposto a fermo. La misura è già stata convalidata dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.