Bari, vendeva droga su Telegram facendosi chiamare «Mister Pablo Escobar»: 35enne in carcere

I carabinieri di Bari hanno arrestato un 35enne barese, con precedenti simili. I militari hanno analizzato il contenuto del cellulare dell’uomo, scoprendo un vero e proprio bazar della droga online. Tramite il proprio profilo Telegram, nel quale si identificava col nickname @Mister_Pablo Escobar, proponeva, sul canale Top Drugs Italia la vendita di sostanze stupefacenti di vario tipo (hashish e marijuana) per le quali riceveva denaro virtuale (bitcoin) o contante.

I militari hanno intercettato una spedizione da poco effettuata in favore di un utente, con nome di fantasia, di Augusta (SR): nel pacco c'era 1 kg di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi l’uno, immediatamente sequestrato. L'uomo si trova in carcere.