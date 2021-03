Noicattaro, rubarono in due appartamenti in centro: presi due giovanissimi

Arrestati alle prime luci dell’alba dai carabinieri della stazione di Noicattaro (Ba) due giovanissimi baresi di 19 e 23 anni, ritenuti responsabili di aver commesso un furto in abitazione lo scorso ottobre nella stessa Noicattaro.

Era un tardo pomeriggio autunnale quando i due a bordo di un'utilitaria hanno cercato di eludere il controllo da parte di una pattuglia che li bloccava dopo un breve inseguimento. I militari insospettiti eseguivano un’accurata perquisizione dell’autovettura trovando monili in oro, portagioielli e un telefonino, di cui i due non sapevano spiegare la provenienza e che era stato immediatamente sequestrato. Dopo qualche ora la stessa pattuglia era intervenuta in un’abitazione nel centro di Noicattaro trovata dai proprietari, rientrati da una giornata lavorativa, totalmente messa a soqquadro.

Ai proprietari è stata restituita l’intera refurtiva, e un altro appartamento nella medesima palazzina era stato violato. Utili sono state le dichiarazioni di un testimone che ha riconosciuto l’auto e poi i malfattori.