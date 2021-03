Noicattaro, in un box sotterraneo scoperto deposito droga con 400 chili marijuana: in manette coppia albanesi

NOICATTARO - In un box nel centro di Noicattaro, in uso ad una coppia di insospettabili cittadini albanesi (Flamur Gjini, 40enne albanese, e Teuta Gjini, 30enne) i poliziotti hanno portato alla luce un deposito con oltre 400 chili di marijuana del valore stimato di circa 2 milioni di euro.

Per questo motivo i due albanesi sono stati arrestati e mentre l'uomo è finito in carcere,. la donna è stata sottoposta al rgime degli arresti domiciliari.

La scoperta è avvenuta dopo settimane di monitoraggio delle piazze di spaccio nei territori comunali della provincia di Bari. I poliziotti hanno così appreso che due coniugi di nazionalità albanese, residenti a Noicattaro, avevano trasformato un box in un vero e proprio centro di stoccaggio e smistamento di droga. Il blitz è scattato l'altra notte: gli agenti hanno raggiunto l’abitazione della coppia e, nel corso della perquisizione, hanno notato che la donna, dopo un cenno d’intesa con il marito e con atteggiamento furtivo, ha tentato di occultare un mazzo di chiavi all’interno della propria biancheria intima.

Tale comportamento non è sfuggito ai poliziotti che, dopo una capillare ispezione degli stabili della zona, sono riusciti ad associare le chiavi ad un box ubicato in un garage interrato, poco distante dall’abitazione. Una volta entrati all’interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto oltre trenta cassette, solitamente utilizzate per lo stoccaggio della frutta, contrassegnate da una marca di cipolle ed aglio di origine spagnola, al cui interno erano occultati numerosissimi pacchi di droga.

Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti della Polizia Scientifica che hanno catalogato ben 399 pacchi – confezionati con precisione industriale – per un ammontare di oltre 400 chilogrammi di hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.