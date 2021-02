Bari, in 15 giocavamo a carte in circolo: chiusura e multa. Movida, altri 10 verbali per mascherine

BARI - Giocavano animatamente a carte in un circolo privato nonostante le misure di contenimento della pandemia lo vietino espressamente. Per questo motivo gli uomini della squadra annonaria della Polizia locale, ai comandi del generale Palumbo, a seguito di alcune indagini e segnalazioni, hanno fatto irruzione in un locale di via Canonico Bux dove era in corso un torneo organizzato da un gestore risultato essere privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa.

All'esercente sono stati contestati verbali amministrativi per oltre 5mila euro con l'obbligo della immediata chiusura dell'attività illecita. Sempre durante i controlli compiuti in collaborazione con le altre forze dell'ordine, sono state snzionate altre dieci persone per per mancato uso di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto concerne la circolazione veicolare e il traffico in città, la Polizia Locale ha elevato oltre 150 infrazioni al Codice della Strada per auto ferme in doppia fila e in sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali e davanti gli scivoli per diversamente abili.