Monopoli, sequestrati 350 ricci di mare venduti da ambulante abusivo

MONOPOLI - Nel corso di un’attività di controllo nell’ambito della filiera della pesca, il personale della Guardia Costiera di Monopoli ha operato questa mattina il sequestro di 350 esemplari di riccio di mare, esposti in vendita da un ambulante abusivo. Quest’ultimo, sorpreso sul lungomare di Monopoli, in una zona poco visibile, è stato colto in flagranza mentre era intento nell’attività di vendita dei ricci di mare, posti in contenitori di plastica, frutto di pesca illegale e abusiva, e quindi anche in violazione delle norme che prevedono un limite di 50 esemplari per il pescatore non professionale, peraltro da destinare al solo consumo personale.

I militari intervenuti hanno proceduto al sequestro del prodotto ittico e all’elevazione nei confronti del trasgressore di una sanzione amministrativa di tremila euro per attività commerciale abusiva in assenza di autorizzazione sanitaria, mentre gli esemplari dei ricci di mare sono stati rigettati in mare.