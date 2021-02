Bari, mons. Satriano positivo al Coronavirus dopo controllo antigenico

BARI - A seguito di un controllo antigenico, l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano è risultato positivo all’infezione per Covid Sars2. A maggior conferma, si attendono comunque i risultati del tampone molecolare. A renderlo noto è l'ufficio stampa della diocesi. L’Arcivescovo è in isolamento e presenta sintomi molto lievi, mentre gli impegni in programma sono stati rimandati ad altra data.