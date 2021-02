Bari, internalizzazioni 118 e Cup: Asl dà via libera a 450 assunzioni. Emiliano: impegno mantenuto

La Asl Bari ha dato il via al processo di internalizzazione del Servizio 118 e del Centro Unico Prenotazioni (CUP). Un percorso sancito nella delibera 250 del 19 febbraio 2021, in cui si dà mandato a Sanitaservice Bari, la società in house di cui ASL Bari è socio unico, di procedere all’internalizzazione dei servizi e, in virtù della «clausola sociale», all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati.

Una platea di circa 450 unità tra autisti e ausiliari soccorritori e operatori del CUP - informa una nota - attualmente in forza ad Associazioni di volontariato convenzionate o società esterne, assegnati alle 40 postazioni del 118 su tutto il territorio metropolitano e alle 25 sedi del CUP. Si dà seguito, dunque, all’iter avviato con la D.G.R. n. 951 del 19 giugno 2020, con la quale la precedente Giunta regionale, su impulso del presidente e assessore alla Salute dell’epoca Michele Emiliano, aveva tracciato le nuove linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle aziende sanitarie.

Per il Presidente Emiliano è dunque un «impegno mantenuto": «Finisce una lunga storia di precarietà, in particolare del personale del 118 - ha commentato - e ne comincia un’altra fatta di certezze nel segno del lavoro e, soprattutto, delle persone».