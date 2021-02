G20 a Matera, Bari sarà sede d'accoglienza per delegazioni internazionali

BARI - In occasione del G20 dei ministri degli Esteri, che si terrà a Matera il 29 giugno 2021, Bari sarà la sede dedicata all’accoglienza delle 31 delegazioni. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro, che è anche presidente dell’Anci, ha partecipato a un incontro in Prefettura con il capo della struttura di missione del Ministero degli Affari esteri, il ministro plenipotenziario Giuseppe Scognamiglio, nel capoluogo pugliese per un sopralluogo organizzativo.

Si tratta del primo appuntamento del G20 che si svolgerà in presenza. Nei prossimi giorni si valuteranno le strutture ricettive deputate all’ospitalità dei partecipanti all’incontro internazionale.

«Ci auguriamo che l’appuntamento di giugno - ha detto Decaro - sia il primo di una lunga serie che apra finalmente ad una stagione di ripresa economica per un settore che ha pagato caro il prezzo della lunga emergenza sanitaria che purtroppo è ancora in corso». «La città di Bari è pronta e disponibile ad offrire supporto logistico e ricettivo alla città di Matera e all’evento - ha aggiunto il sindaco - . In questi anni abbiamo maturato esperienze e capacità nella gestione di grandi eventi come questo e l’amicizia e la sinergia che ci lega a Matera non può che rappresentare un valore aggiunto per la buona riuscita di questo appuntamento». «A questo - per Decaro - si aggiunge la capacità ricettiva della città che si basa su un’offerta di strutture di altissima qualità che rappresentano oggi uno dei punti di forza di Bari e della Puglia. Di questo non possiamo che ringraziare i tanti imprenditori dell’industria alberghiera e ricettiva che in questi anni hanno sempre creduto nelle potenzialità del territorio e hanno investito nelle proprie attività». «Anche in questa occasione - ha concluso - sapremo essere insieme all’altezza della scelta che il Ministero ha fatto».

«In occasione del meeting del G20 dei Ministri degli Esteri, a Matera, le imprese avranno una vetrina importante per poter presentare sé stesse ed i propri progetti": lo ha detto il presidente e fondatore di Advantage.green, Francesco Confuorti, spiegando che «le attività di Advantage.green sul territorio lucano sono ormai una realtà affermata, grazie all’impegno intrapreso in questi anni per la promozione delle imprese e per l’economia sostenibile, e in forza degli accordi di collaborazione firmati con le istituzioni locali».

«Si tratta - ha aggiunto Confuorti - di obiettivi molto importanti che portano alla valorizzazione del territorio e dei settori produttivi che lo rappresentano. In occasione del meeting del G20 dei Ministri degli Esteri, a Matera le imprese avranno una vetrina importante per poter presentare sé stesse ed i propri progetti. Per prendere parte a questo appuntamento, le aziende possono da subito valutare il proprio posizionamento sul mercato di riferimento grazie alle nostre metodologie di scoring/misurazione, potendo da subito confrontarsi con altre realtà simili sui temi della sostenibilità. Advantage.green è la comunità di aziende e consumatori sostenibili che mette a disposizione un nuovo luogo d’incontro digitale: il primo marketplace dedicato alla sostenibilità. Istituzioni, associazioni di categoria e imprese - ha concluso - saranno coinvolte nel programma di eventi organizzato da Advantage.green, un’opportunità per promuovere le aziende e i prodotti e fare sistema all’insegna di tradizione, innovazione e sostenibilità».