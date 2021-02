Bari, in casa ha 1,5kg di hashish, ketamina e marijuana: arrestato in flagrante

Ieri a Bari la polizia ha arrestato in flagranza Antonio Raggi, 22enne barese già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente. A San Girolamo i poliziotti hanno fermato e controllato due soggetti a bordo di una Fiat Punto: il passeggero, poco prima, era stato notato mentre raccoglieva da terra un involucro, lanciato da un uomo dalla finestra di un’abitazione, risultato poi contenere dell'hashish. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato due bilancini di precisione, la somma in contanti di 2700 euro, materiale per il confezionamento dello stupefacente: inoltre c'erano anche 1.476kg di hashish, 13gr di chetamina e 144.44gr di marijuana.