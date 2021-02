Palo del Colle, in auto con pistola e giubbotto antiproiettile: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia dei Carabinieri di Palo del Colle (Ba) ha tratto in arresto C.B., 45enne di Bari, per porto illegale di arma comune da sparo. I militari hanno fermato il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti, alla guida della propria auto. Non sfuggiva ai militari un certo nervosismo manifestato dall’uomo, che è stato trovato in possesso di una pistola cal.9, detenuta illegalmente, munita di caricatore contenente sette cartucce, e con addosso un giubbetto antiproiettile. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato condotto in carcere.