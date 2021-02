Bari, cadavere di donna trovato in strada: è giallo

Il cadavere di una donna è stato ritrovato stamattina in una strada del quartiere San Pasquale, a Bari. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un suicidio, e non di un cadavere abbandonato in strada da un'auto in corsa, come inizialmente era emerso. La donna, di circa 60 anni, si sarebbe lanciata nel vuoto all'alba di oggi, dal balcone. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra mobile con gli uomini della Scientifica. Le indagini sono in corso.