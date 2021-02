Bitonto, nascondeva in auto 1 kg di marijuana «amnesia»: arrestato

BARI - I carabinieri hanno arrestato a Bitonto (Bari) un pregiudicato barese che trasportava nel bagagliaio dell’auto circa un chilo di marijuana «Amnesia», la droga da tempo diffusa soprattutto tra i più giovani, ottenuta miscelando l’erba stupefacente con metadone o eroina e così denominata perché responsabile di momentanee perdite di memoria. Il corriere della droga, un 36enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari alla guida della propria Smart per un controllo, mentre viaggiava in direzione nord proveniente da Bari. Il nervosismo che mostrava ha insospettivo i militari che hanno deciso di procedere alla perquisizione del mezzo. Nel bagagliaio, hanno trovato una busta in plastica contenente oltre un chilo di marijuana. Il 36enne è stato quindi arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere a Trani