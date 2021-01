Bari, l'assessore Petruzzelli in quarantena: positivi al Covid 19 figli e moglie

BARI - «Alessandra Matteo ed Enrico sono risultati positivi al Coronavirus. Io, incredibilmente, sono negativo». Lo annuncia sui social l’assessore allo sport e all’ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli che adesso dovrà attendere in quarantena fiduciaria il decorso dei contagi in famiglia. «Nonostante – scrive Petruzzelli – le mascherine sempre indossate, il gel alle mani, la socialità ridotta a zero, hanno preso il Covid. Come? non si sa e non si saprà mai. Ma a questo punto poco importa. Fino a ieri il bollettino covid quotidiano era solo una sfilza di numeri che ascoltavo ormai distrattamente. Oggi dietro quei numeri ci sono anche loro e la sensazione è devastante».



«Ovviamente abbiamo allertato tutte le persone in qualche maniera incrociate. Ovviamente abbiamo preso tutte le misure necessarie e la casa è ormai suddivisa in zone covid e covidfree. Tantissime persone si offrono quotidianamente di portarci qualcosa, di aiutarci. E le ringrazio tutte. Per fortuna Alessandra e i ragazzi stanno bene, ma negli occhi di ciascuno di noi c’è un’ombra. quell’ombra di chi sente di essere in una situazione più grande e che soprattutto non può governare perché l’unica cosa da fare è solo aspettare. e, forse, è questa la sensazione emotivamente più devastante», conclude Petruzzelli.