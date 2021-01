Bari, trova a terra portafoglio con 500 euro e lo consegna alla polizia: restituito

Il 4 gennaio scorso un uomo di 71 anni ha consegnato ai poliziotti della Questura di Bari un portafogli da uomo di colore grigio scuro, rinvenuto in centro città, contenente una tessera PostePay e la somma di 500 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio. Gli agenti hanno rintracciato il legittimo proprietario e lo hanno invitato a presentarsi in Questura.

Notevole la sorpresa dell’uomo, un barese di 35 anni, quando gli agenti gli hanno restituito il portafogli, contenente la sua Postepay ed i 500 euro in contanti, smarrito in centro città nel periodo delle festività natalizie.